Російські війська планують перепідключити Запорізьку АЕС до Криму – голова «Енергоатому»

Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції почали процес перепідключення її до Криму – про це заявив 9 серпня у ефірі національного телемарафону голова державної компанії «Енергоатом» Петро Котін.

«Персонал «Росатома» передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є важке пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Саме це ми бачимо протягом останніх трьох днів. Пошкоджено три лінії за цей період. Зараз ЗАЕС, на жаль, працює тільки з видачею в одну лінію», – розповів він.

Це, за словами Котіна, становить небезпеку для самої станції, адже обстріли можуть спричинити відключення і цієї останньої лінії. Відтак станція залишиться без зовнішнього забезпечення електроживлення.

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Голова «Енергоатому» вказав на те, що на станції є 20 дизельних генераторів, які будуть охолоджувати реактори в разі аварійної ситуації.

«Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їм потрібно повністю загасити станцію, весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, і від Каховської заживлюють ЗАЕС. Після чого цю станцію неможливо вже буде під’єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті», – додав він.

Котін назвав найбільш небезпечним період повного відключення, коли працюватимуть всі дизельні генератори, адже пошкодження цього обладнання може спричинити плавлення активної зони реакторів.

Українська влада звинуватила російські війська в обстрілах території Запорізької АЕС 5, 6 і 7 серпня.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі 6 серпня попередив, що обстріл АЕС «підкреслив дуже реальний ризик ядерної катастрофи».

На території ЗАЕС базуються російські війська і, як кажуть у центрі, атомний об’єкт використовується армією РФ як прикриття.

Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.