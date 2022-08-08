Росія повідомила США, що тимчасово виводить свої об’єкти з-під дії Договору СНО-ІІІ

Росія повідомила Сполучені Штати про тимчасове виведення своїх об’єктів з-під інспекційної діяльності за Договором про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ). Про це 8 серпня заявило російське міністерство закордонних справ.

За заявою, Росія «змушена вдатися» до цього кроку через нібито «наполегливе прагнення Вашингтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують існуючі реалії, створюють для США односторонні переваги і фактично позбавляють РФ права на здійснення інспекцій на американській території».

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МЗС Росії назвало своєю метою «забезпечити функціонування всіх механізмів ДСНО у суворій відповідності до принципів паритету та рівноправності сторін».

У відомстві послалися на візові обмеження та на закритий повітряний простір США та його союзників для російських літаків, які доставляють російські інспекційні групи до Сполучених Штатів.

Москва стверджує, що ці заходи «мають тимчасовий характер» і в Росії «високо цінують» роль договору про СНО в «забезпеченні необхідної транспарентності та передбачуваності у відносинах між Росією та США у критично важливій ракетно-ядерній сфері». Вилучення обіцяють скасувати після «вирішення наявних проблемних питань».

Державний департамент США наразі не коментував цю заяву.

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Договір СНО-ІІІ передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників. Інспектори з обох боків могли відвідувати об’єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка.

Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція. Договір СНО був підписаний у 2011 році, у 2021 році він був продовжений до 5 лютого 2026 року.