У Хіросімі генсек ООН попередив про ядерну загрозу: «людство грає із зарядженою зброєю»

У японському місті Хіросіма згадують атомне бомбардування 77 років тому.



Під час щорічних меморіальних заходів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про ризик, який становлять війна в Україні, кризи на Близькому Сході та на Корейському півострові.



«Людство грає із зарядженою зброєю», – сказав Гутерреш. – «Десятки тисяч людей були вбиті в цьому місті в одну мить. Жінки, діти і чоловіки згоріли в пекельному вогні»



Сьогодні «кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються – Близький Схід, Корейський півострів, вторгнення Росії в Україну», – сказав Гутерріш, повторивши попередження, зроблені ним цього тижня під час конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку.



«Ми повинні запитати: чого ми навчилися з грибної хмари, яка роздулася над цим містом?» – запитав генеральний секретар ООН.



Близько 140 000 людей загинули під час бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами 6 серпня 1945 року. Включно з тими, хто загинув після вибуху від радіаційного опромінення.



Перед світанком ті, хто вижив, та їхні родичі почали збиратися в Меморіальному парку миру в Хіросімі, щоб піднести квіти та помолитися. Тиха молитва відбулася о 8:15 ранку.

Російський посол не був запрошений на церемонію, але відвідав Хіросіму 4 серпня, щоб покласти квіти до меморіалу.