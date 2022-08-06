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У Хіросімі генсек ООН попередив про ядерну загрозу: «людство грає із зарядженою зброєю»

Меморіальний парк миру в Хіросімі, архівне фото

У японському місті Хіросіма згадують атомне бомбардування 77 років тому.

Під час щорічних меморіальних заходів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про ризик, який становлять війна в Україні, кризи на Близькому Сході та на Корейському півострові.

«Людство грає із зарядженою зброєю», – сказав Гутерреш. – «Десятки тисяч людей були вбиті в цьому місті в одну мить. Жінки, діти і чоловіки згоріли в пекельному вогні»

Сьогодні «кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються – Близький Схід, Корейський півострів, вторгнення Росії в Україну», – сказав Гутерріш, повторивши попередження, зроблені ним цього тижня під час конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку.

«Ми повинні запитати: чого ми навчилися з грибної хмари, яка роздулася над цим містом?» – запитав генеральний секретар ООН.


Близько 140 000 людей загинули під час бомбардування Хіросіми Сполученими Штатами 6 серпня 1945 року. Включно з тими, хто загинув після вибуху від радіаційного опромінення.

Перед світанком ті, хто вижив, та їхні родичі почали збиратися в Меморіальному парку миру в Хіросімі, щоб піднести квіти та помолитися. Тиха молитва відбулася о 8:15 ранку.

Російський посол не був запрошений на церемонію, але відвідав Хіросіму 4 серпня, щоб покласти квіти до меморіалу.

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