У Зеленського оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї

У Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що заяви Росії застосувати ядерну зброю є більше пропагандою, ніж реальним наміром.

«Мені здається, що погрози ядерною зброєю – це пропагандистське кліше. І вони будуть його використовувати постійно. Але реальне використання для Росії – дорога в один кінець. Після цього її як суб'єкта не буде існувати в принципі», – заявив антикризовий радник голови ОП та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк в інтерв'ю Російській службі Радіо Свобода.

Водночас, на його думку, сьогодні «російська політична еліта настільки ірраціональна», що може себе переконати «у будь-чому».

На початку липня у Росії вкотре пригрозили ядерною зброєю Заходу у відповідь на намагання створити трибунал над Росією із розслідування воєнних злочинів. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби Заходу покарати Росію за війну в Україні ризикують поставити під загрозу все людство.

За даними Федерації американських учених, Росія та США контролюють близько 90% ядерних боєголовок у світі, мають у своїх військових запасах близько 4000 боєголовок кожна.

У червні група конгресменів-республіканців США закликала Білий дім дати «рішучу відповідь» на російську загрозу застосування ядерної зброї в Україні та за її межами.