Росія вимагає засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС

Москва звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня для обговорення питань навколо Запорізької атомної електростанції. Цю інформацію підтвердив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський 10 серпня, передають міжнародні медіа.

За його словами, Росія хоче, щоб глава агентства ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі виступив перед учасниками зустрічі зі звітом.

Заява пролунала на тлі дедалі гостріших міжнародних побоювань щодо безпеки, а також з огляду на те, що російські окупанти, як повідомляється, готуються перенаправити виробництво електроенергії на Крим.

Оператор станції, державна компанія «Енергоатом», і виснажені українські працівники, які все ще працюють на об’єкті через п’ять місяців після його захоплення російськими військами, неодноразово попереджали про ризики ядерної катастрофи.

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Запорізька атомна станція є найбільшою атомною станцією в Європі, на ній розміщено шість із 15 українських реакторів.

9 серпня в «Енергоатомі» також попередили, що окупанти готуються перенаправити видобуток електроенергії із Запорізької АЕС на Крим, який Росія силоміць анексувала в України вісім років тому.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 8 серпня назвав будь-який напад на атомну станцію «самогубством» і вимагав надати інспекторам ООН доступ до ЗАЕС.

Наступного дня голова російської окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький заявив російському телебаченню, що «посилюються системи протиповітряної оборони електростанції».

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Київ і деякі західні лідери звинуватили Росію в «ядерному шантажі» через дії її армії щодо Запорізької та інших українських ядерних об’єктів і неодноразові натяки Москви на те, що вона може розгорнути свій ядерний арсенал у відповідь на дії Заходу, пов’язані з російською агресією проти України.

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) 10 серпня вимагали від Росії повернути Україні контроль над Запорізьким заводом.