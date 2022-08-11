В «Енергоатомі» кажуть про загострення ситуації: війська РФ знову атакували територію ЗАЕС, є задимлення

Російські військові сьогодні щонайменше тричі атакували територію Запорізької атомної електростанції, повідомляє у телеграмі державна компанія «Енергоатом».

За даними компанії, влучання було «зовсім неподалік від першого енергоблока».



«Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків», – йдеться у повідомленні.

Перед цим в «Енергоатомі» заявили про російські обстріли пожежної частини, розташованої за територією ЗАЕС і призначеної для її захисту від пожеж.

11 серпня «Енергоатом» повідомив про черговий обстріл АЕС з боку російських сил, було щонайменше 10 «прильотів». Після цих атак в компанії поінформували, що ситуація є контрольованою, а рівень радіації в межах норми.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.