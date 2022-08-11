Війська РФ знову обстріляли Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє у телеграмі державне підприємство «Енергоатом».



«Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився. Ще п’ять «прильотів» сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.



За даними «Енергоатому», внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку», роботу продовжують працівники попередньої зміни.



Ситуація на станції наразі є контрольованою, додають в компанії, яка є оператором чотирьох українських атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через російські обстріли. За даними «Енергоатома», обстріли були приблизно о 14:30, а потім ще ввечері – було три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. Натомість російська сторона звинуватила українських військових в обстрілі АЕС.

Як повідомили в «Енергоатомі», 6 серпня російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли Запорізької АЕС та міста Енергодар – влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.