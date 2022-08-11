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Ґутерріш закликав проявити «здоровий глузд» і створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Генсекретар ООН закликав негайно припинити всі воєнні дії поряд зі станцією

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш «серйозно стурбований»
ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

«Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, неушкодженість чи безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі. На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи», – йдеться у заяві Ґутерріша.

Він закликав негайно припинити всі воєнні дії поряд зі станцією, не націлюватися на її об’єкти чи околиці.

«Я закликаю вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території», – додав генсекретар ООН.

11 серпня «Енергоатом» повідомив про кілька обстрілів Запорізької АЕС з боку російських сил. У компанії, яка є оператором АЕС, кажуть про загострення ситуації навколо станції.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

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