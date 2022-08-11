Ґутерріш закликав проявити «здоровий глузд» і створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш «серйозно стурбований»

ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.



«Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, неушкодженість чи безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі. На жаль, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, можуть призвести до катастрофи», – йдеться у заяві Ґутерріша.



Він закликав негайно припинити всі воєнні дії поряд зі станцією, не націлюватися на її об’єкти чи околиці.



«Я закликаю вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території», – додав генсекретар ООН.

11 серпня «Енергоатом» повідомив про кілька обстрілів Запорізької АЕС з боку російських сил. У компанії, яка є оператором АЕС, кажуть про загострення ситуації навколо станції.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.