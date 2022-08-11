США підтримують створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС – Держдепартамент

Сполучені Штати підтримують створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. Про це заявив речник Держдепартаменту, якого цитує агенція Reuters.



«Бої біля атомної станції є небезпечними та безвідповідальними – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них, повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції», – сказав речник.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше в четвер закликав негайно припинити воєнні дії поблизу ЗАЕС. Він наполягає на необхідності досягнення «термінової домовленості щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території АЕС».

11 серпня «Енергоатом» повідомив про кілька обстрілів Запорізької АЕС з боку російських сил. У компанії, яка є оператором АЕС, кажуть про загострення ситуації навколо станції.

5 серпня, за даними «Енергоатома», після російських обстрілів Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох енергоблоків. Тоді повідомлялося, що, серед іншого, були «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. У свою чергу, російська сторона звинуватила українських військових в цьому обстрілі АЕС.

Після цього в «Енергоатомі» повідомляли про нові російські обстріли, зокрема, було влучання по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.