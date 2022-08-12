Ракетний удар по Краматорську: 2 людини загинули, ще 13 поранені

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Краматорську загинули дві людини, ще 13 поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

За даними поліції, вночі російські війська завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, пошкоджено щонайменше три житлових будинки. Тоді люди не постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.