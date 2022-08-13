Нічний обстріл Харкова пошкодив будівлю коледжу і комунікації – мер

Російські війська обстріляли Харків вночі, поціливши у три райони, повідомив мер міста Ігор Терехов вранці 13 серпня.

За його словами, постраждали центр міста, Немишлянський і Слобідський райони.

«Постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів», – перерахував він.

Терехов вказав на те, що в місцях попадання ракет немає нічого, що «хоч би віддалено нагадувало військові об’єкти».

«Вони (російські війська – ред.) б’ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла», – додав мер.

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Він уточнив, що внаслідок нічних обстрілів Харкова ніхто не постраждав.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.