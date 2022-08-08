Одна людина загинула через обстріл Харкова – ОВА

Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок російського обстрілу Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Синєгубов.

«На жаль, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці», – написав він у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що під обстріл потрапив масив Павлове Поле у Шевченківському районі міста. «Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному і густозаселеному районі немає», – заявив він.

Харків та населені пункти області щоденно потерпають від російських обстрілів. Напередодні пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.