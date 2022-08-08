Голова ОВА повідомив про російські удари по Харкову

Російські війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова.

«Жителі Харкова й області, перебувайте максимально в укриттях. Російські окупанти завдають удари по Харкову. Не залишайте безпечних місць», – написав голова ОВА у телеграмі.

Харків та населені пункти області щоденно потерпають від російських обстрілів. Напередодні пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.