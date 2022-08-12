Війська РФ з «Ураганів» обстріляли Харківщину, є жертви – прокуратура

Російські війська обстріляли Богодухівський район Харківщини, загинула людина, ще троє поранені, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню «Ураган» з окупованої території.

«За даними слідства, 12 серпня близько 7:30 військовослужбовці РФ с. Баранівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років. Близько 12:30 російська армія продовжила обстрілювати з артилерії Богодухівщину. Під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Внаслідок обстрілу отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка», – повідомляють у прокуратурі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.