Вдруге від початку місяця в Харкові не було обстрілів – ОВА

За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Проте, за його даними, російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

«Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі», – написав він у телеграмі.

За даними центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка.

Від початку місяця лише 2 серпня російські війська не обстрілювали Харків.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.