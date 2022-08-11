Російські військові обстріляли Харків, влучили у двір житлового будинку – мер

Російські військові у ніч на 11 серпня вкотре обстріляли Харків, зокрема, влучили у двір житлового будинку, повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, постраждалих немає.

«О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним. Вже є інформація про влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю – житлового будинку!.. Слава Богу, що всі живі і ніхто не поранений», – написав Терехов у телеграмі.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.