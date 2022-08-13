Генштаб повідомив про «жорсткі бої» на Авдіївському напрямку

Російські військові на Авдіївському напрямку наступальними діями намагаються прорвати оборону українських сил у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків, тривають жорсткі бої, повідомив у вечірньому зведенні 13 серпня Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням, на цьому напрямку загарбники обстрілювали з танків і реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка і Олександропіль, завдали авіаудару біля Мар’їнки.

У Генштабі також повідомили, що на Слов’янському напрямку російські військові біля Нової Дмитрівки і Долини намагалися прорвати оборону українських військ, успіху не мали, відійшли.

«На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив», – йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку наступальними і штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали, повідомили у Генштабі. Там додали, що в окремих районах ще тривають бойові дії.

Як повідомили у командуванні, російські війська також намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник на Харківському напрямку, але українські військові «змусили їх втікати».

«На Новопавлівському і Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного. Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки і Новосілки зазнали краху», – йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших, російська авіація діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового. «Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська зосередилися на повному захопленні Донеччини і Луганщини, а також утриманні інших окупованих територій.