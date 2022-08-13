Генштаб повідомив про «жорсткі бої» на Авдіївському напрямку

Російські військові на Авдіївському напрямку наступальними діями намагаються прорвати оборону українських сил у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків, тривають жорсткі бої, повідомив у вечірньому зведенні 13 серпня Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням, на цьому напрямку загарбники обстрілювали з танків і реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка і Олександропіль, завдали авіаудару біля Мар’їнки.
У Генштабі також повідомили, що на Слов’янському напрямку російські військові біля Нової Дмитрівки і Долини намагалися прорвати оборону українських військ, успіху не мали, відійшли.
«На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив», – йдеться у зведенні.
На Бахмутському напрямку наступальними і штурмовими діями загарбники намагалися просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали, повідомили у Генштабі. Там додали, що в окремих районах ще тривають бойові дії.
Як повідомили у командуванні, російські війська також намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник на Харківському напрямку, але українські військові «змусили їх втікати».
«На Новопавлівському і Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного. Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки і Новосілки зазнали краху», – йдеться у зведенні.
На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших, російська авіація діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового. «Окупанти безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили», – йдеться у повідомленні.
Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська зосередилися на повному захопленні Донеччини і Луганщини, а також утриманні інших окупованих територій.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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