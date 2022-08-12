Медведєв у Луганську: Росія хоче анексувати Донбас?

Дмитро Медведєв відвідав окуповану частину Луганщини. Колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв за дорученням російського президента Володимира Путіна провів там так звану «нараду з безпеки» окупованих Росією територій сходу України.

В Луганську Медвєдєв зустрівся з ватажками незаконних угруповань «ЛНР» Леонідом Пасічником та «ДНР» Денисом Пушиліним.

Медвєдєва супроводжували генеральний прокурор Росії, голова ФСБ, міністр внутрішніх справ, а також неофіційний куратор від Кремля над донецькими та луганськими бойовиками Сергій Кірієнко.

Як повідомив сам Медведєв, особливу увагу на засіданні приділили «гармонізації законодавства» угруповань «ЛНР» та «ДНР» із законодавством Росії.

А вже у п’ятницю Медведєв сказав Європі, що на її території є атомні станції, і там можливі «випадкові» інциденти. Сталося це після того, як Захід висловив чергове занепокоєння російською окупацією Запорізької АЕС.

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