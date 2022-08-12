Медведєв каже про можливі «випадковості» на атомних станціях в ЄС

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, коментуючи ситуацію з Запорізькою АЕС, каже про можливі «випадковості» на атомних станціях ЄС.



«…Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі», – написав він у телеграмі.

11 серпня Радбез ООН на своєму засіданні, яке ініціювала Москва, розглянув ситуацію на Запорізькій АЕС. Представник Росії підтримав ідею приїзду представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС, захоплену російськими силами. При цьому він не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо атомної станції, бо, за його словами, Росія «захищає АЕС».

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що візит місії МАГАТЕ досі не відбувся через «деструктивну позицію» Росії, яка продовжує обстріли Енергодару і АЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише повний відхід російських окупантів із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Запорізька АЕС зазнає обстрілів останні кілька днів – Росія й Україна звинувачують у цьому один одного. 11 серпня український «Енергоатом» розповів про черговий обстріл станції і повідомив про загострення ситуації на АЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.