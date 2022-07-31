Гайдай повідомляє про «катастрофічну гуманітарну ситуацію» на окупованій частині Луганщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про «катастрофічну гуманітарні ситуацію» на окупованій частині Луганщини.

«Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Не прибирають біля міст тіла загиблих – немає різниці чи це військові, чи цивільне населення. В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичні... Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція. Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби. Це якраз тому що загиблих не прибрали – і продукти розкладу тіл потрапили у воду», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Гайдай додав, що частина Луганської області – досі нескорена, українські захисники міцно тримають оборону.