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Гайдай повідомляє про «катастрофічну гуманітарну ситуацію» на окупованій частині Луганщини

Через те, що тіла загиблих біля міст не прибирають, вода зі свердловин стала небезпечною

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про «катастрофічну гуманітарні ситуацію» на окупованій частині Луганщини.

«Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Не прибирають біля міст тіла загиблих – немає різниці чи це військові, чи цивільне населення. В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичні... Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція. Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби. Це якраз тому що загиблих не прибрали – і продукти розкладу тіл потрапили у воду», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Гайдай додав, що частина Луганської області – досі нескорена, українські захисники міцно тримають оборону.

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