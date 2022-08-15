Голова Луганської ОВА підтвердив удар по штабу ПВК «Вагнера» в Попасній

Українські війська вдарили по штабу найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 15 серпня.

«ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК «Вагнер», – заявив голова області.

Він додав, що кількість загиблих внаслідок удару уточнюється.

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Напередодні російські телеграм-канали, які висвітлюють війну Росії в Україні, а також канал, в якому публікуються новини про «вагнерівців» з оголошеннями про набір найманців, заявили, що Збройні сили України завдали артилерійського удару по базі «Приватної військової компанії Вагнера» в районі окупованої Попасної в Луганській області.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб, проте його бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у наземних операціях РФ у Сирії та у війні Росії проти України.