Російських військових, які відмовилися воювати, тримають «на підвалі» на Луганщині – родичі

Близько 20 російських військових, які відмовилися працювати в Україні, тримають в ув’язненні на Луганщині під охороною бійців приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» з посиланням на матерів двох військовослужбовців.

За їхніми словами, «відмовники» сидять у підвалі, їм погрожують слідчим ізолятором та судом. Телеканал називає ім’я одного з військовослужбовців – це рядовий інженерно-саперної роти військової частини №09332 Артем Горшенін.

Як випливає з розповіді матері Горшеніна, спочатку солдатів цієї військової частини привезли на територію України обманом. В останні кілька днів вона не може вийти на зв’язок із сином і не знає, що з ним.

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Днями стало відомо, що близько 300 військовослужбовців із дислокованої в Буйнакську (Дагестан) 136-ї мотострілецької бригади через місяць після початку війни в Україні відмовилися продовжувати в ній участь і самовільно залишили місця розташування військ.

Також днями повідомлялося про численні рапорти про розірвання контракту, подані військовослужбовцями з Бурятії. Як стверджується, після погроз і тиску частина з них відмовилася від наміру піти з армії.

З початку вторгнення російських військ в Україну незалежні медіа регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур Росії їхати воювати чи продовжувати брати участь у війні. Міністерство оборони Росії, як правило, не коментує такі повідомлення, це ж стосується й останнього повідомлення «Настоящего времени».