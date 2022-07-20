«Уявляєте, який обсяг інформації про агентів у Криму пішов ворогові?» Як офіцери СБУ зраджували країну

Служба безпеки України (СБУ), голову якої Івана Баканова Верховна Рада напередодні відправила у відставку, має займатися захистом державності, контррозвідкою та охороняти державні таємниці. Проте на ділі все виявляється не зовсім так. З’ясовується, що деякі співробітники відомства під час війни перейшли на бік противника. Або навіть тікали з України перед самісіньким нападом на неї російської армії, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Від початку війни офіцерів зі Служби безпеки України часто не просто звільняють, а й публічно позбавляють звань. Однією з найчастіших причин є підозра у співпраці з російськими спецслужбами. Деякі відставки є настільки гучними, що президент України Володимир Зеленський коментує їх особисто.

«Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають, тому вже більше не генерали ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник управління Служби безпеки в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович», – заявив президент 31 березня, трохи більше як через місяць після початку війни.

Обидва офіцери, поки носили погони, вели дуже непублічний спосіб життя. Голова служби внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, за даними наших колег із програми «Схеми» (Радіо Свобода), навіть користувався підробленими автомобільними номерами. Причому знаки міг змінювати кілька разів протягом доби. Але беріг генерал, мабуть, не тільки державні таємниці, а й своє особисте життя. Авторів розслідування насамперед цікавила нерухомість родичів бригадного генерала Андрія Наумова.

Ексначальник служби внутрішньої безпеки СБУ виїхав із України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. У червні Андрія Наумова затримали у Сербії. У машині, якою він їхав, знайшли шістсот тисяч євро, сто двадцять п’ять тисяч доларів і щонайменше два дорогоцінні камені. Наумов по допомогу до консульства України не звертався. На батьківщині його та його підлеглого – ексначальника СБУ на Херсонщині Сергія Криворучка – підозрюють у співпраці з Росією. Херсон, нагадаємо, став єдиним обласним центром, який російські військові зуміли окупувати після початку повномасштабної війни.

Ще одне гучне затримання відбулося у липні. У державній зраді підозрюють ексначальника СБУ в Криму Олега Кулініча.

«У рамках розслідування кримінального провадження встановлені факти співпраці цього співробітника СБУ з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними Держбюро розслідувань експертизами», – заявила речниця ДБР Тетяна Сап’ян.

На посаду голови СБУ у Криму Олега Кулініча у 2020 році призначив Володимир Зеленський. А у березні 2022 року після вторгнення Росії президент звільнив Кулініча з посади голови СБУ Автономної Республіки. На момент затримання Кулініч був помічником голови Служби безпеки Івана Баканова. Тепер уже колишнього. Згідно з матеріалами слідства, Олег Кулініч міг передавати російським спецслужбам інформацію під грифом «державна таємниця», а також брати участь у роботі угруповань, які займалися розвідкою та диверсійною роботою на території України.

«Всі його злочинні дії задокументовані, всьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде дана належна юридична оцінка. Також відповідатимуть і усі ті, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації», – так прокоментував арешт Олега Кулініча президент Зеленський.

До Кулініча затримали одного з його помічників – Ігоря Садохіна. Офіцер координував антитерористичну діяльність Управління СБУ у Херсонській області. Його також підозрюють у державній зраді. А саме в тому, що він міг передати російським військовим карту мінних полів та координати об’єктів оборони для російської військової авіації.

Перелічені затримання – це далеко не все. Саме ці кейси – одні з найбільш публічних і резонансних. Усього ж справ про державну зраду та колабораціоністську діяльність працівників прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів – понад шістсот. Цифру озвучив Володимир Зеленський.

Гучні відставки та кримінальні справи проти високопоставлених співробітників Служби безпеки України телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», прокоментував генерал-майор СБУ у запасі Ігор Гуськов:

– Насправді відбувається те, що мало статися ще до початку війни. Пів року повномасштабної війни показали, що частина високопосадовців явно виявилася не на своїх місцях. Мені як колишньому співробітнику, як генералу взагалі важко уявити той обсяг інформації, який міг бути переданий, особливо щодо Наумова, до якого стікалися фактично повністю всі персональні дані всіх людей, які призначалися на найвищі посади, починаючи від родинних зв’язків, їхнього складу сімей, дітей, місць проживання тощо. Це один пласт. А другий пласт називається агентурою.

Ви уявляєте, який обсяг інформації про агентів СБУ на території Криму міг піти і точно пішов? Це життя людей, це фактично розстрільний список

Багато хто питає, що ж таке за головне управління СБУ по Криму, коли Крим на сьогодні окупований, це якраз насамперед робота з російськими спецслужбами на території Криму, зокрема з використанням нашої агентури. І коли начальника цього главку звинувачують у роботі на російські спецслужби і фактично йому вже висунули офіційну підозру у державній зраді. Ви уявляєте, який обсяг інформації про агентів СБУ на території Криму міг піти і точно пішов? Це життя людей, це фактично розстрільний список, я так сказав би.

Я думаю, що сьогоднішнє та вчорашнє рішення дуже сприятливо позначаться на тому, що служба отримає друге дихання для того, щоб максимально зосередитися на виконанні своїх службових обов’язків. Кадрові рішення дуже правильні. Не скажу, що своєчасні, далеко несвоєчасні, але правильні та потрібні.