Ексначальник з СБУ Наумов міг передавати спецслужбам РФ секретні дані щодо Чорнобильської АЕС – «Схеми»

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який був затриманий 7 червня у Сербії, міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. Про це «Схемам» (Радіо Свобода) повідомили у Державному бюро розслідувань.

Наразі в ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Наумова.

«Здійснюється досудове розслідування за фактом можливої державної зради громадянина України, який, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та в подальшому, керівну посаду в Службі безпеки України, збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру», – йдеться у відповіді на запит журналістів.

До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Він – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Читайте також: Президент Сербії прокоментував арешт Наумова на кордоні з Північною Македонією

У справі за «можливим фактами вчинення Наумовим державної зради» співробітники ДБР провели обшуки за адресами «осіб, які можуть бути причетними до збирання та передачі іноземній державі, іноземній організації або ïx представникам відомостей, що становлять державну таємницю», йдеться у відповіді правоохоронців.

«На теперішній час вживаються необхідні заходи для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть причетними до співпраці з спеціальними службами та окупаційними військами країни агресора», – зазначили у відомстві.

Раніше про виїзд Наумова за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомляли «Схеми».

7 червня Наумов був затриманий на прикордонному переході з Північною Македонією на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Його затримали разом з громадянином Німеччини Александром Акстом, який в Україні внесений до санкційних списків. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Наразі влада Сербії та посольство України в Белграді не відповіли на запитання, де перебуває затриманий і чи порушувалося питання про можливу екстрадицію.

Адвокат Андрія Наумова Віктор Гостіляц (Viktor Gostiljac) повідомив Балканській службі Радіо Свобода, що його підзахисний заперечує вину у відмиванні грошей. Він підтвердив, що Наумов і Акст перебувають під вартою в місті Ніш на півдні Сербії.

«Прокуратура м. Ніш розпорядилася провести розслідування та збираються докази», – заявив адвокат та додав, що йому невідомо щодо можливого запиту на екстрадицію його підзахисного.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання бригадного генерала.

Чорнобильська АЕС понад місяць була під російською окупацією. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило 9 квітня, що російські військові розграбували дві дослідницькі лабораторії в Чорнобилі.