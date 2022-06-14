Президент Сербії прокоментував арешт Наумова на кордоні з Північною Македонією

Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив, що ексвисокопосадовець Служби безпеки України, позбавлений президентом звання бригадного генерала, Андрій Наумов, був затриманий на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Він повідомив це, відповідаючи на запитання Балканської служби Радіо Свобода 14 червня. Раніше про виїзд Наумова за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну повідомляли «Схеми» (Радіо Свобода).



Вучич сказав, що має «інформацію» про заарештованого Наумова, але не повідомив більш докладної інформації про те, чи буде його екстрадовано в Україну.



Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Наумов був затриманий 7 червня на прикордонному переході на півдні Сербії за підозрою у відмиванні грошей. Разом із ним був затриманий громадянин Німеччини А.А. (1986 року народження), який був його водієм. Як зазначають журналісти Балканської служби Радіо Свобода, заява Вучича – перше офіційне підтвердження арешту українського розвідника, про який у ЗМІ лише здогадувалися.



Чоловіків затримали на кордоні з Північною Македонією. В машині, якою вони їхали, виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Згідно із законом, їм призначили попереднє увʼязнення строком на 48 годин. Відтак вони мають постати перед слідчим суддею.



Наразі влада Сербії та посольство України в Белграді не відповіли на запитання, де зараз перебуває затриманий і чи порушувалося питання про можливу екстрадицію.

Наумов у супроводі кількох людей виїхав з України 23 лютого, за кілька годин до початку повномасштабної російської агресії. 31 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його звання бригадного генерала.



Родина Наумова виїхала раніше. У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.



Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало тоді його керівнику нові повноваження і вплив у службі.