Родина голови внутрішньої безпеки СБУ придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше від ринкових цін – «Схеми»

Родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «Таємний кадр СБУ: Alter Ego Наумова». Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому, підкреслюється у розслідуванні, інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії «з обмеженим доступом». Водночас юристи підтверджують, що купівлю квартири у кілька разів дешевше від ринкової вартості можна розцінювати як неправомірне отримання подарунку у розумінні закону «Про запобігання корупції».

Від власних джерел у Міністерстві юстиції «Схеми» отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у житловому комплексі Alter Ego у Печерському районі Києва. Вона придбала ці права за 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.

Водночас, підкреслюють журналісти, апартаменти такою площею згідно з цінами від забудовника у 2019–2020 роках у цьому ЖК коштують від майже 4,5 мільйонів гривень до 5,5 мільйонів.

«Тобто Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше в 4 рази дешевше. Чи могла вона самостійно придбати коштовне майно? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже більше ніж 10 років як не має, з соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок», – мовиться у розслідуванні.

«Схеми» зафіксували, що Андрій Наумов користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК.

В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Андрій Наумов.

Майнові права на квартиру мати високопосадовця СБУ купила у бізнесмена Костянтина Ученика, який придбав їх у забудовника на етапі інвестування у 2016 році за суму майже в 1 мільйон 190 тисяч гривень. І теж, схоже, за заниженою вартістю, зазначають журналісти. Цей будинок був зведений на землях, які перебували у власності Генпрокуратури. На момент купівлі Костянтином Учеником квартири в цьому ЖК за заниженою вартістю сам Наумов був одним із керівників управління матеріально-технічного забезпечення ГПУ.

«Якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив купівлю, то апартаменти схожого метражу мали би обійтись йому у суму більше від 3 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на зростання цін на житло і беручи до уваги лише зміну курсу валют, на перепродажу майнових прав за 3 роки він не тільки не заробив, а навіть втратив більше від 3 тисяч доларів», – підрахували журналісти.

Згідно з даними реєстру юросіб, Костянтин Ученик – бізнесмен, раніше очолював із десяток будівельних фірм. Дві з них пов’язані із колишнім очільником СБУ, а нині бізнесменом Валерієм Хорошковським.

Одна з них – ТОВ «Маяк-Вестдом», яку Ученик очолює і досі, – регулярний фігурант розслідувань правоохоронців – зокрема, податківців та поліції.

Юристи підкреслюють: на момент купівлі квартири посада, яку обіймав Наумов, – керівника державного підприємства у Чорнобильській зоні відчуження, – підпадала під дію антикорупційного законодавства і належала до посад з високим корупційним ризиком.

«По суті, різниця між ринковою вартістю і заниженою ціною – це вже є пільга додаткова, тобто держслужбовець не має права таке отримувати. Тому придбання апартаментів, оформлених на близьку особу, зі значною знижкою у розумінні закону «Про запобігання корупції» може бути розцінено як незаконне одержання подарунку через близьку особу. За це чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність», – аналізує заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.

Як виявили журналісти, Наумов користується ще одним родинним майном – будинком у селищі Гребінки Київської області. Біля нього «Схеми» фіксували той самий мерседес, який заїжджав та виїжджав з паркінгу ЖК на Печерську. А біля автомобіля – особу, за статурою схожою на Андрія Наумова.

На його матір у Гребінках оформлені три земельні ділянки на березі річки Протока загальною площею півтора гектара. На них, згідно з даними з реєстру, зведений один будинок, водночас зйомка з повітря виявила, що на території – два будинки.

Тут, у Гребінках, ймовірно, мешкає цивільна дружина високопосадовця СБУ Анна Ревенко, яка публікує звідси пости у соцмережах. Також протягом 2014–2016 років вона працювала у компанії «Маяк-Вестдом» бізнесмена Ученика, який за заниженою вартістю продав квартиру матері Наумова.

У 2019 Анна Ревенко придбала одразу дві машини – вантажний Volkswagen Crafter та позашляховик Toyota Rav4 2018 року випуску. Їхня сумарна вартість, відповідно до цін з оголошень про продаж подібних авто, коливається від майже 1 мільйона 200 тисяч до 1 мільйона 340 тисяч гривень.

Згідно з даними джерел «Схем» у податковій, загалом, починаючи з 2011 року, Анна Ревенко заробила трохи більше ніж 400 тисяч гривень – разом зі стипендіями та соцвиплатами. Тобто, виходить, офіційних доходів Ревенко вистачило би лише на оплату третини від сукупної вартості придбаних автомобілів, мовиться у розслідуванні.

Андрій Наумов особисто відмовився відповідати на запитання «Схем». Не надали відповідей щодо його майнового стану і в пресслужбі СБУ. Бізнесмен Костянтин Ученик також не захотів спілкуватися з журналістами.

Управління внутрішньої безпеки СБУ, яке очолює Наумов, з-поміж інших функцій має виявляти правопорушення самих співробітників спецслужби. Це один із найзакритіших підрозділів. Положення про нього засекречене, а у відповідь на прохання «Схем» ознайомитись із трудовою біографією та відзнаками його керівника в СБУ зазначили, що така інформація належить до категорії «з обмеженим доступом».

Лише нещодавно, 14 жовтня, інформація про те, хто обіймає посаду керівника управління внутрішньої безпеки СБУ, стала публічною : Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Андрієві Наумову військове звання бригадного генерала.

Відповідно до останньої декларації за 2019 рік – до початку роботи в СБУ, – Наумов не має власної нерухомості, орендує службове житло і зберігає заощадження готівкою та у банку. Вступ на зазначену посаду посаду в СБУ дозволив Наумову не показувати декларацію.

У середині жовтня безпековий комітет Верховної Ради погодив до першого читання президентський законопроєкт про реформування СБУ, який не тільки залишає шанс на цілковите засекречення декларацій, але й збільшує і без того широкі повноваження СБУ, твердять юристи.

28 жовтня НАЗК закрив доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Це зроблено на виконання рішення Конституційного суду від 27 жовтня, який, зокрема, визнав неконституційним положення щодо відкритого доступу громадян до цього реєстру. Судді КСУ також проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасував її.