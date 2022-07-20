У Росії вирішили маркувати «Вікіпедію» як «порушника» законів через статті про війну

Російський регулятор «Роскомнагляд» повідомив, що застосує «примусові заходи» щодо американського фонду Wikimedia Foundation, який керує онлайн-енциклопедією «Вікіпедія» через буцімто порушення законів у зв’язку зі статтями про війну.

Як йдеться на сайті російського відомства, «Роскомнагляд» зобов’яже пошукові системи повідомляти користувачів про те, що «Вікіпедія» порушує російське законодавство, – до «усунення порушень».

«На інтернет-ресурсі Wikipedia (належить Wikimedia Foundation, Inc.) залишається невидаленою низка матеріалів, визнаних забороненими, у тому числі фейків про хід спеціальної військової операції на території України», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що некомерційну організацію Wikimedia Foundation вже притягали в Росії до адміністративної відповідальності за невидалення «протиправної інформації».

Раніше російський суд призначив організації два штрафи на 5 мільйонів рублів за відмову видалити з онлайн-енциклопедії статті про війну в Україні.