У Росії нацгвардійці, звільнені за відмову їхати до України, звернулися до Верховного суду

Дев’ять нацгвардійців з російського регіону Хакасії, звільнених після того, як вони відмовилися їхати воювати в Україну, подали позови до регіонального Верховного суду з вимогою поновити їх на службі, повідомило видання «Медіазона» з посиланням на голову правозахисної організації «Агора» Павла Чикова.

За його даними, справи російських нацгвардійців розглядають у закритому режимі, оскільки вони містять державну таємницю.

При цьому в абаканському СІЗО з квітня перебуває головний редактор видання «Новий фокус» Михайло Афанасьєв, який першим опублікував інформацію про відмову нацгвардійців із Хакасії брати участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Афанасьєва звинувачують за статтею кримінального кодексу РФ про «поширення фейків» про російську армію з використанням службового становища.

Від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну незалежні ЗМІ регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур РФ їхати воювати або продовжувати брати участь у війні.

19 липня стало відомо, що близько 300 військовослужбовців із дислокованої у Буйнакську 136-ої мотострілецької бригади через місяць після початку повномасштабної війни РФ в Україні відмовилися продовжувати брати в ній участь і самовільно залишили місця дислокацій військ.

Раніше повідомляли про відмову від участі у війні росгвардійців із Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, ОМОНівців із кубанської оперативної роти, військовослужбовців та росгвардійців із Краснодара, Владикавказу, Нальчика, Черкеська і Ставрополя. Багато з них зазнають переслідування та тиску з боку влади і керівництва.