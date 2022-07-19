У Генштабі ЗСУ розповіли, де війська РФ минулої доби зазнали найбільших втрат

Через повномасштабну збройну агресію проти України Росія минулої доби втратила 100 своїх військових, найбільше втрат загарбники зазнали на Краматорському напрямку, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі також повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила:

1691 (+4 за минулу добу) танк

3892 (+6) бойові броньовані машини

851 (+2) артилерійську систему

248 РСЗВ

113 засобів ППО

220 літаків

188 гелікоптерів

693 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня

167(+1) крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2767 (+14) автомобільної техніки та автоцистерн

70 одиниць спецтехніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.