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Українська артилерія наносить удар на Донбасі – фоторепортаж

Війна на Донбасі сьогодні – це дуель артилерії. У кого її більше, і хто стріляє точніше – у того більші шанси на успіх. Так на Сіверському напрямку неподалік Бахмута, що на Донеччині, українські артилеристи намагаються допомагати піхоті стримувати спроби атакувати позиції ЗСУ. І хоча, російська армія має більше артилерії, ніж Збройні сили України, але українські артилеристі своїми вмілими діями та нестандартними рішеннями продовжують стримувати переважаючі сили супротивника та підтримувати піхоту, кажуть українські військові. Воєнкори Радіо Свобода зафіксували у фотографіях те, як ведуться артдуелі.

Українські артилеристи ведуть вогонь у бік російської піхоти із гармати Д-30 калібру 122 міліметри
1 Українські артилеристи ведуть вогонь у бік російської піхоти із гармати Д-30 калібру 122 міліметри
Так виглядаються снаряди калібру 122 міліметри, які військові заряджають у САУ 2С1 &laquo;Гвоздика&raquo;.&nbsp;Вага такого снаряда понад 21 кілограм. Максимальна дальність стрільби&nbsp;&ndash;&nbsp;до 15 кілометрів
2 Так виглядаються снаряди калібру 122 міліметри, які військові заряджають у САУ 2С1 «Гвоздика». Вага такого снаряда понад 21 кілограм. Максимальна дальність стрільби – до 15 кілометрів
У перерві між боями військові мають час перекурити та попити кави. Воду гріти доводиться у польових умоваї. Зрештою, багаття теж не вдається розвести, оскільки дим від нього може демаскувати позицію.&nbsp;
3 У перерві між боями військові мають час перекурити та попити кави. Воду гріти доводиться у польових умоваї. Зрештою, багаття теж не вдається розвести, оскільки дим від нього може демаскувати позицію. 
Вільного часу обмаль, адже виконувати бойове завдання треба бути готовим щомиті. Обстріли можуть розпочатися неочікувано.
4 Вільного часу обмаль, адже виконувати бойове завдання треба бути готовим щомиті. Обстріли можуть розпочатися неочікувано.
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Не встигла нагрітися вода, як у бік українських позицій полетіли ворожі снаряди калібру 152 міліметра. Солдат ліг у своєрідне укриття &ndash; це невелика яма, розрахована на одну людину, що дозволяє сховатися нижче рівня землі. Це збільшує шанс вижити під обстрілами. &laquo;Зараз поїдемо їм повертати подарунки&raquo;, &ndash; каже боєць,&nbsp;маючи на увазі, що надійде команда нанести вогневе ураження.
6 Не встигла нагрітися вода, як у бік українських позицій полетіли ворожі снаряди калібру 152 міліметра. Солдат ліг у своєрідне укриття –
це невелика яма, розрахована на одну людину, що дозволяє сховатися нижче рівня землі. Це збільшує шанс вижити під обстрілами.
«Зараз поїдемо їм повертати подарунки», – каже боєць, маючи на увазі, що надійде команда нанести вогневе ураження.
За лічені хвилини так і стається. Екіпаж вантажиться, готується до бою, і машина 2С1 виривається у поле&nbsp;&ndash;&nbsp;на вогневу позицію.
7 За лічені хвилини так і стається. Екіпаж вантажиться, готується до бою, і машина 2С1 виривається у поле – на вогневу позицію.
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Визначення цілі, наведення машини, прицілювання, заряджання і команда &ndash;&nbsp; &laquo;Вогонь&raquo; .
9 Визначення цілі, наведення машини, прицілювання, заряджання і команда –  «Вогонь»
.
Установка випускає два снаряди і змінює позицію. З однієї точки довго не стріляють, щоб їх не накрив контрбатарейний вогонь.&nbsp;
10 Установка випускає два снаряди і змінює позицію. З однієї точки довго не стріляють, щоб їх не накрив контрбатарейний вогонь. 
Зміна позиції і ще більше вогню на полі бою. Військові наносять удар по живій силі противника осколково-фугасними зарядами.
11 Зміна позиції і ще більше вогню на полі бою. Військові наносять удар по живій силі противника осколково-фугасними зарядами.
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Геннадій один із тих, хто стріляє причіпною гаубицею калібру 122 міліметри Д-30.&nbsp;
13 Геннадій один із тих, хто стріляє причіпною гаубицею калібру 122 міліметри Д-30. 
Розрахунок артилеристів перебуває завжди в укриттях. Як правило, в їхній бік часто стріляє артилерія. І як тільки-но приходить наказ, бійці наносять вогневе ураження. Цього разу підтримуючи САУ.&nbsp;
14 Розрахунок артилеристів перебуває завжди в укриттях. Як правило, в їхній бік часто стріляє артилерія. І як тільки-но приходить наказ, бійці наносять вогневе ураження. Цього разу підтримуючи САУ. 
Постріл і снаряд відправляється у бік живої сили російської армії, яка намагаються штурмувати позиції українських піхотинців.
15 Постріл і снаряд відправляється у бік живої сили російської армії, яка намагаються штурмувати позиції українських піхотинців.
&laquo;Удар тримаємо. Даємо гідну відсіч. Моральний дух високий. З нами правда, з нами Бог. Отже ми переможемо&raquo;, &ndash;&nbsp;&nbsp;каже Геннадій.
16 «Удар тримаємо. Даємо гідну відсіч. Моральний дух високий. З нами правда, з нами Бог. Отже ми переможемо», –  каже Геннадій.
Тим часом горизонт горить, як і все, до чого дістається російська армія. Неспокійні дні літа 2022 року.
17 Тим часом горизонт горить, як і все, до чого дістається російська армія. Неспокійні дні літа 2022 року.
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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