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Обстріл Нікополя з «Градів»: четверо людей поранені – ОВА

Чоловік прибирає в квартирі, зруйнованій через російський обстріл, Нікополь, 15 серпня 2022 року

Російські військові 16 серпня обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранені чотири людини, одна з них – шпиталізована, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів із «Градів» і 10 – зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один із них ушпиталений», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у місті понівечені кілька приватних будинків, ще у кількох сталися пожежі, на місці працюють рятувальники.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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