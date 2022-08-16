Обстріл Нікополя з «Градів»: четверо людей поранені – ОВА

Російські військові 16 серпня обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранені чотири людини, одна з них – шпиталізована, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів із «Градів» і 10 – зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один із них ушпиталений», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, у місті понівечені кілька приватних будинків, ще у кількох сталися пожежі, на місці працюють рятувальники.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.