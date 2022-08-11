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Три людини загинули, 9 поранені через обстріли Нікополя – ОВА

Валентин Резніченко повідомив, що загалом у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони області

Три людини загинули, дев’ятеро були поранені внаслідок чергового нічного обстрілу Нікополя російськими військами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, четверо з поранених перебувають у лікарні, серед поранених – 13-річна дівчинка.

«У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі й автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан», – написав голова ОВА у телеграмі.

Крім того, за його даними, у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин і стадіон, до тисячі людей залишилися без електрики.

Резніченко повідомив, що загалом у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони області, зокрема Нікопольський район тричі обстріляли з «Градів», було 120 «прильотів».

«У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум’я вогнеборці приборкали. Люди – неушкоджені. У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні. У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуємо», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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