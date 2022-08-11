Три людини загинули, 9 поранені через обстріли Нікополя – ОВА

Три людини загинули, дев’ятеро були поранені внаслідок чергового нічного обстрілу Нікополя російськими військами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, четверо з поранених перебувають у лікарні, серед поранених – 13-річна дівчинка.

«У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі й автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан», – написав голова ОВА у телеграмі.

Крім того, за його даними, у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин і стадіон, до тисячі людей залишилися без електрики.

Резніченко повідомив, що загалом у ніч на 11 серпня російські загарбники атакували чотири райони області, зокрема Нікопольський район тричі обстріляли з «Градів», було 120 «прильотів».

«У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум’я вогнеборці приборкали. Люди – неушкоджені. У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні. У Дніпровському районі «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з’ясовуємо», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.