Російські війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровщини – ОВА

Російські військові у ніч на 23 липня обстріляли два райони Дніпропетровської області: Нікопольський і Криворізький, через що пошкоджені електромережі і газовід у двох громадах, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Червоногригорівську громаду накрили з «Градів. Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв і руйнувань. У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі й газовід. Люди не постраждали. У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило. В інших районах області на цю хвилину спокійно», – написав голова ОВА у телеграмі вранці 23 липня.

Попередньої ночі армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, 9 – поранені. Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про масштабні руйнування: три школи, будинки, склади з зерном.