ЗСУ відбили штурми військ РФ на Краматорському і Бахмутському напрямках – Генштаб

Українські військові відбили штурмові дії російських військ на двох напрямках на Донеччині, повідомив вранці 23 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського і Сіверська українські захисники успішно відбили», – йдеться в повідомленні.

«На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського і Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів. Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського і території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов», – додали у Генштабі.

Читайте також: США застерігають: Путін починає вірити власній риториці

За повідомленням, на Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка і Малі Щербаки. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів біля Красногорівки і Кам’янки.

На Слобожанському напрямку, кажуть у командуванні, основні зусилля загарбники зосереджують на недопущенні просування українських військ у бік державного кордону України на півночі і північному сході Харківської області.

«На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські й Черкаські Тишки та Мосьпанове. Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки», – йдеться у зведенні.

Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.

Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо, Мур висловив думку, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.

«Ми говоримо про невелику кількість миль поступу. Коли вони беруть місто, нічого не залишається. Воно знищується», – сказав він.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.