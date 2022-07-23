ЗСУ відбили штурми військ РФ на Краматорському і Бахмутському напрямках – Генштаб

Українські військові відбили штурмові дії російських військ на двох напрямках на Донеччині, повідомив вранці 23 липня Генеральний штаб Збройних сил України.
«На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної і реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського і Сіверська українські захисники успішно відбили», – йдеться в повідомленні.
«На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського і Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів. Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського і території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов», – додали у Генштабі.
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За повідомленням, на Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка і Малі Щербаки. Крім того, російські війська завдали авіаційних ударів біля Красногорівки і Кам’янки.
На Слобожанському напрямку, кажуть у командуванні, основні зусилля загарбники зосереджують на недопущенні просування українських військ у бік державного кордону України на півночі і північному сході Харківської області.
«На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські й Черкаські Тишки та Мосьпанове. Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки», – йдеться у зведенні.
Раніше голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.
Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо, Мур висловив думку, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.
«Ми говоримо про невелику кількість миль поступу. Коли вони беруть місто, нічого не залишається. Воно знищується», – сказав він.
Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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