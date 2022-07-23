Росія вдарила по Миколаєву шістьма ракетами С-300 – Кім

Російські військові вранці 23 липня обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Попередньо, за його словами, жертв і постраждалих внаслідок обстрілу немає.

«Зранку 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення і сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо – без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім у телеграмі вранці 23 липня.

Раніше про «потужні вибухи» повідомляв мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він також вказував, що, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

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