У Миколаєві лунали потужні вибухи – мер

Близько 4:30 23 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму телеграмі.

«Усі – переважно в одному районі міста. Збираємо інформацію», – написав Сєнкевич. Попередньо, за його словами, жертв немає.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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