Зросла кількість загиблих через російський обстріл Дніпропетровщини – ОВА

Кількість загиблих через обстріл Нікопольського району зросла до 13 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніков.



«У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати…11 поранені, з них – п'ятеро у тяжкому стані», – написав він у телеграмі.



Раніше повідомлялося про 11 загиблих.

Російські війська вночі з реактивних систем «Град» двічі обстріляли Нікопольський район – під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.