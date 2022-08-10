Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зросла кількість загиблих через російський обстріл Дніпропетровщини – ОВА

Вночі російські війська з реактивних систем «Град» двічі обстріляли Нікопольський район. Фото ілюстративне

Кількість загиблих через обстріл Нікопольського району зросла до 13 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніков.

«У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати…11 поранені, з них – п'ятеро у тяжкому стані», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих.

Російські війська вночі з реактивних систем «Град» двічі обстріляли Нікопольський район – під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG