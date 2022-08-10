«Свідомий і підступний удар». Через російський обстріл Нікопольського району загинули 11 людей – Резніченко

Російські війська вночі двічі з реактивних систем «Град» обстріляли Нікопольський район, загинули 11 людей, ще 14 поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніков.



«Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі», – написав він у телеграмі.



За його даними, у місті пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.



Резніченко додає, що через обстріл села Вищетарасівка Мирівської громади загинула одна жінка – її будинок вщент зруйнований російським снарядом. Ще щонайменше дві людини поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.