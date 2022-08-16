Удар РФ із Білорусі: голова Житомирської ОВА повідомив про відсутність жертв

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що ніхто не постраждав внаслідок ракетного удару, якого російські військові завдали 16 серпня з території Білорусі.

«Повідомляємо, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет із території Білорусі, на щастя, жертв немає», – написав Бунечко у телеграмі.

Він вкотре закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття.

Напередодні в Генштабі ЗСУ попередили, що зберігається загроза завдання ракетних й авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі, де тривають заходи перевірки бойової готовності місцевих збройних сил, які продовжаться орієнтовно до 20 серпня.