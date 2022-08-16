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В окупованому Лисичанську внаслідок вибухів могли загинути близько 100 російських військових – Гайдай

Деталей голова ОВА не повідомив, однак зазначив, що невдовзі має з’явитися офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ

Внаслідок вибухів в окупованому Лисичанську могли загинути близько 100 російських військових, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації в ефірі Радіо Свобода.

Деталей він не повідомив, однак зазначив, що невдовзі має з’явитися офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ.

«І партизани працюють або необережне якесь паління. В Лисичанську так само сьогодні була «бавовна», і я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих не рядових солдат іншого армійського корпусу Російської Федерації. Це вже не «вагнерівці», це вже регулярна армія РФ», – повідомив Сергій Гайдай в ефірі програми Свобода Live.

Російське Міноборони офіційно цю інформацію не коментувало.

Сьогодні ж очільник області повідомляв про те, що російські війська ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу.

Українські військові залишили Лисичанськ 3 липня. ЗСУ відійшли від займаних позицій задля збереження особового складу. Лисичанськ лишався останнім великим містом в Луганській області, яке армії РФ не вдавалося захопити.

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