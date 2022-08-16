Нові вибухи в Криму: чи стане це початком деокупації півострова?

- В окупованому Криму знов прогриміли вибухи.
Цього разу – на військовій базі біля Джанкоя. За повідомленнями Міноборони РФ, там сталося детонування боєприпасів внаслідок диверсії. Версію про удар ЗСУ Росія відкидає.
- В Офісі президента України вибухи в Криму називають «демілітаризацією в дії».
За інформацією військових аналітиків, нещодавно Росія стягнула під Джанкой велику кількість техніки, боєприпасів та ППО.
- Видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму причетний елітний український військовий підрозділ.
- Крім того, 16 серпня, за даними російських ЗМІ, сталися вибухи на російському військовому аеродромі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму. Офіційно цю інформацію наразі не коментували.
- Російська окупаційна влада Криму оголосила про евакуацію місцевого населення з територій навколо військового об‘єкта, де відбувається детонація боєприпасів.
- Повідомлення про вибухи спричинили паніку. На Керченському мосту зафіксовано рекордний трафік. Утворилися кілометрові затори із автівок у напрямку виїзду в Росію із окупованого півострова.
- Перед цим в окупованому Криму 9 серпня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки. Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляло, що у Новофедорівці було знищено дев’ять російських літаків. Міністерство оборони Росії тоді заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки.
- 15 серпня Володимир Зеленський створив Раду з деокупації Криму.
На що вказують вибухи в окупованому із 2014-го року Росіє Криму? Як вони можуть вплинути на поведінку країни-агресора?
Про це та про інші важливі теми у прямому ефірі програми Свобода LIVE на @Радіо Свобода.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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