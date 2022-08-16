«Коммерсант»: у Криму повідомляють про вибухи на російському аеродромі під Сімферополем

На російському військовому аеродромі у селищі Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму сталися вибухи, повідомило російське видання «Коммерсант» із посиланням на місцевих жителів.

Як повідомляє ЗМІ, над територією аеродрому стоять клуби чорного диму.

«Правоохоронці перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів. Офіційних коментарів поки що немає», – пише видання.

Радник підконтрольного Росії голови Криму Олег Крючков у своєму телеграм-каналі закликав «почекати офіційної інформації щодо Гвардійського від Міністерства оборони (РФ – ред.) і не поширювати чутки та версії».

Підтвердження інформації ЗМІ з незалежних джерел наразі немає.

Вранці 16 серпня сталися також вибухи у Джанкойському районі анексованого Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці.

У Міноборони Росії підтвердили, що на майданчику з боєприпасами у Майському Джанкойського району Криму сталося займання.

Російська влада заявила, що близько 2000 людей евакуйовано з району села Майське в Джанкойському районі. Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про двох постраждалих внаслідок вибухів.

Село Майське – за 25 км на південний схід від Джанкоя, через село проходить залізнична гілка на Керч і в ньому розташована станція Азовська.

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