«Демілітаризація в дії» – Подоляк прокоментував вибухи в Криму

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про вибухи біля Джанкоя в окупованому Криму 16 серпня.

«Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», – написав Подоляк у своєму твітері.

Міністерство оборони України наразі не коментувало вибухи на півострові. Міноборони Росії, зі свого боку, пояснило пожежу «детонацією боєприпасів».

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про «влучання» у склад боєприпасів однієї з військових частин російської армії на півострові вранці 16 серпня.