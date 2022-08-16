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Новини | Суспільство

«Демілітаризація в дії» – Подоляк прокоментував вибухи в Криму

Вибухи в селі Майське, Джанкойський район, 16 серпня 2022 року

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про вибухи біля Джанкоя в окупованому Криму 16 серпня.

«Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», – написав Подоляк у своєму твітері.

Міністерство оборони України наразі не коментувало вибухи на півострові. Міноборони Росії, зі свого боку, пояснило пожежу «детонацією боєприпасів».

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про «влучання» у склад боєприпасів однієї з військових частин російської армії на півострові вранці 16 серпня.

Вибухи у російському тилу: високоточна зброя ЗСУ переломить хід війни?
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Вибухи у російському тилу: високоточна зброя ЗСУ переломить хід війни?

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