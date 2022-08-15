В окупованому Севастополі на вулицях збирають кошти для родичів загиблих на війні проти України

В окупованому Росією Севастополі в Криму відбуваються вуличні концерти, аби зібрати кошти для родичів загиблих та поранених учасників так званої «спеціальної військової операції», як Кремль називає війну проти України. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Металеві конструкції для акції встановлені у людних місцях – на ринках та біля зупинок громадського транспорту. Повідомляється, що активісти часто під фонограму виконують пісні радянського періоду та 90-х.

Столи з апаратурою оформлені у кольорах прапора Росії. На банерах – гасла із символікою «спецоперації» – «Zа наших!», «Zа Батьківщину», «Своїх не кидаємо». Перед столами – велика скринька для пожертв з написом «Допомога інвалідам військових конфліктів та сім’ям загиблих воїнів».

За словами учасників акції, гроші необхідні для підтримки дружин та дітей учасників війни в Україні. За день вдається зібрати кілька тисяч рублів (наразі, наприклад, 1000 російських рублів дорівнює близько 16 доларам США).

Як повідомляє кореспондент, учасники збору незадоволені тим, що молодь не відгукується на заклики жертвувати гроші.