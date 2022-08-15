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Російська армія втратила близько 200 людей за добу – дані Генштабу

Українські військові завдають вогневий удар ураження по скупченню російської техніки з американської гаубиці M777 поблизу лінії фронту на Донеччині, 6 червня 2022 року

Російські війська втратили близько 43 750 людей особового складу від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

За даними командування, протягом останньої доби російська армія втратила близько 200 військових.

Штаб також оновив дані щодо втрат російської техніки за добу:

  • 12 танків
  • 15 бойових броньованих машин
  • 5 артилерійських систем
  • 1 гелікоптер
  • 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня
  • п’ять автомобілів та автоцистерн
  • 1 одиниця спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – додають у штабі.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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