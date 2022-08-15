Українські партизани «допомогли втомитись» залізничному мосту біля Мелітополя – Федоров

Українські партизани пошкодили залізничний міст у районі Мелітополя, повідомив мер міста Іван Федоров увечері 14 серпня.

«Мінус один залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя дорівнює повній відсутності російських ешелонів зі сторони Криму. Сили спротиву настільки допомогли мосту «втомитись», що рашисти не в силах його відновити вже другу добу», – заявив він у своєму Телеграмі.

За його даними, російські війська здійснюють фільтраційні заходи в самому Мелітополі та найближчих населених пунктах, проте наразі партизан не виявили. Федоров не уточнив, де саме був розташований пошкоджений міст.

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Наразі перевірити цю інформацію незалежно немає можливості.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів і безробіття.