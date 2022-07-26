«В’язниця або штраф за російський паспорт». Українців хочуть карати за громадянство РФ?

На закритій міжвідомчій нараді у Кабінеті міністрів України обговорювали запровадження в Україні кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Також вона зазначила, що «питання має швидше політичний, аніж юридичний характер».



Чому виникла законодавча ініціатива щодо встановлення кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів жителями нині окупованих територій? Як оцінюють таку ідею представники влади з південного регіону? До чого може призвести покарання за отримання громадянства РФ? Ці та інші актуальні питання зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

За словами Верещук, «можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини й необхідності виживати в окупації, але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей». Вона повідомила, що робота над відповідним законопроєктом триває.

19 липня, в коментарі виданню «РБК-Україна» Верещук зазначила, що як кримінальний злочин має розцінюватися добровільне отримання паспортів Росії. Виняток, за її словами, може бути лише в ситуаціях, коли цей документ був виданий примусово.

На цю заяву відповіли українські правозахисні організації. Зокрема, у Центрі прав людини Zmina зазначили, що «українці, які отримали паспорти Росії в окупації – не злочинці, а жертви злочину держави-окупанта». Правозахисники підкреслили, що теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка отримує паспорт, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування жителів окупованих територій».

зазначили, що «українці, які отримали паспорти Росії в окупації – не злочинці, а жертви злочину держави-окупанта». Правозахисники підкреслили, що теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка отримує паспорт, «є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування жителів окупованих територій». Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийняття в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей, а 11 липня він підписав указ про спрощену видачу російського громадянства всім українцям.

25 травня підписав указ про спрощений порядок прийняття в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей, а 11 липня він підписав указ про спрощену видачу російського громадянства всім українцям. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що російська «паспортизація» українських громадян є «черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України» і не матиме правових наслідків.

«Покарання за колабораціонізм недостатньо»

За даними російських ЗМІ, в Херсоні паспорти РФ почали видавати 11 червня. Першим документ отримав призначений окупантами так званий «керівних» Херсонської області Володимир Сальдо, а з ним ще близько 20 людей.



Як стверджує Херсонська обласна державна адміністрація, окупаційні сили пропонують гроші, посади, гуманітарну допомогу за отримання російських документів. Для їхньої роздачі військові захопили українські паспортні центри держпідприємства «Документ». На деякі категорії громадян російські окупанти чинять тиск з метою отримання паспортів. Зокрема, змушують підприємців пройти так звану процедуру «перереєстрації» бізнесу, для якої потрібно отримати російський паспорт.



15 березня в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)».

Згідно з законом, добровільне обіймання громадянином України посад у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів і «референдумів», публічні заклики до проведення таких незаконних заходів, карається позбавленням волі.

Законом передбачене покарання за добровільне обіймання громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільну участь цього громадянина в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях.

Кримінальна відповідальність передбачена за пропаганду в навчальних закладах з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації територій України, а також за дії, спрямовані на впровадження освітніх стандартів держави-агресора.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах 25 липня в ефірі національного телемарафону зазначив, що закону, який криміналізує колабораціонізм, недостатньо. Він повідомив, що у відомстві розробляється новий законопроєкт.

Обговорюється посилення кримінальної відповідальності для всіх категорій населення, які отримали ці паспорти

«Зараз обговорюється посилення кримінальної відповідальності для всіх категорій населення, які отримали ці паспорти. Крім цього, передбачається і кримінальна відповідальність за участь в незаконному референдумі. Хочу наголосити, що це лише обговорюється. Але вже зараз Міністерство реінтеграції розробляє законопроєкт, яким передбачається кримінальна відповідальність за отримання паспортів публічними особами, пропаганду паспортизації та створення умов для примусової паспортизації», – повідомив Стельмах.



Він також розповів, що за отримання російського паспорта може бути встановлена міра покарання від штрафу до позбавлення волі терміном до 15 років. Заступник міністра закликав жителів окупованих територій виїжджати «всіма можливими способами». Також Стельмах уточнив, що наразі законодавством не передбачена кримінальна відповідальність за примусову паспортизацію, це питання лише обговорюється.



Редакція програми «Новини Приазов'я» зверталася до міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук із запитом прокоментувати цю тему, але відповіді не отримала.

«Криміналізувати зарано»

Заступниця комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, народна депутатка з фракції «Слуга народу» Неллі Яковлєва вважає, що в законі, який стосується колабораціонізму, є достатньо норм для притягнення до відповідальності за співпрацю з окупаційними силами, але він може бути доопрацьований.

На її думку, зарано запроваджувати кримінальну відповідальність за отримання російських паспортів на окупованих територіях півдня.

Ми розуміємо, що люди бояться за своє життя і перебувають в достатньо складних життєвих обставинах. Відповідно, криміналізувати ці процеси зарано

«Ми розуміємо, що частина людей бере паспорт РФ для того, щоб виїхати до Криму і далі виїхати з тих територій, що окуповані, і потрапити у зворотному напрямку до України. Ми також розуміємо, що люди бояться за своє життя і перебувають в достатньо складних життєвих обставинах. Відповідно, криміналізувати ці процеси зарано», – зауважила депутатка.



Яковлєва пояснила, що Росія розцінює отримання її громадянства жителями України як «підставу для будь-яких дій стосовно цих людей».

Що каже українська влада на півдні?

Виконувач обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій зазначив, що у випадку встановлення відповідальності за отримання російського паспорта потрібно буде детально вивчати кожен такий випадок.

Жоден випадок не залишиться без уваги, бо є ж і інші випадки, є ті, хто реально вирішив стати громадянином іншої країни

«Я згоден, що можуть бути різні випадки, але я думаю, що правоохоронні органи точно розберуться по кожному випадку. У нас ефективно працюють СБУ, правоохоронні органи, тому я думаю, що жоден випадок не залишиться без уваги, бо є ж і інші випадки, є ті, хто реально вирішив стати громадянином іншої країни, тому тут двояке ставлення», – сказав Бутрій «Новинам Приазовʼя».

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

12 липня оперативне командування «Південь» прозвітувало, що українські штурмовики завдали ударів по складах боєприпасів військ РФ на Миколаївщині та Херсонщині.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що військові продовжують тактику завдання втрат російським військам, в тому числі у питанні їхнього забезпечення зброєю.

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що кримінальна відповідальність має бути запроваджена за подвійне громадянство. Але потрібно зважати на те, що «жителі окупованих територій опинилися в заручниках у Росії».

«Російські паспорти – це дуже складна ситуація у людей на окупованих територіях. І ми чітко маємо розуміти, хто ці люди, які першими отримують російські паспорти. Це літні люди, яких вводять в оману, залякують, якщо вони їх не отримають, вони перестануть отримувати пенсії і так далі», – сказав мер «Новинам Приазовʼя».

На думку Федорова, новоспечені власники російських паспортів мають самостійно обрати, яке громадянство вони залишатимуть.

Цей закон має бути виписаний не лише з боку покарання, але й надання права вибору також

«Якщо людина отримала російський паспорт, то вона має право впродовж короткого терміну, тижня або двох визначитися. Якщо вона хоче бути громадянином Росії, то, відповідно до чинного законодавства, або перебуваючи на території України, вона отримує візу, або не перебуває на території України. То цей закон має бути виписаний не лише з боку покарання, але й надання права вибору також», – наголосив мер Мелітополя.

Також він зазначив, що видача російських паспортів, як і рублів, несе «фундаментальну загрозу державі».

«Тому що сьогодні чітко розуміємо, що слабо контролюємо окуповані території, і ми не можемо нічого запропонувати нашим людям, ми не можемо запропонувати ні безпеку, ні безпечний виїзд. Тим, хто виїхав, на території України (підконтрольній українській владі території – ред.) ні житло, ні соціальний захист тощо. Тож йде війна, і зрозуміло, що це досить складно для держави», – пояснив Федоров.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Голова правління організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук зазначила, що отримання російського паспорта на окупованих територіях часто є питанням виживання, а не ідеологічної позиції.

«Пам’ятаю, як я опитувала людину, яка вийшла з полону. Вона була переконана, що оскільки його товариш працював на віджатій заправці на території окупованої частини Донецької області, то коли Україна відновить контроль над окупованими територіями, то ця людина, тільки за те, що вона працювала на віджатій заправці, буде покарана. Зрозуміло, що ця людина боялася повернення в українську юрисдикцію. Дуже обережно і правильно треба навіть ідеї комунікувати, що вже казати про втілення», – зауважила Матвійчук.

Юридичний та правовий бік ініціативи

Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін зазначив, що російські окупаційні сили за допомогою так званої «паспортизації» «намагаються визначити групу місцевого населення, лояльного до Росії». Також він додав, що охочих стати громадянами РФ дуже мало.

Окуповані частини Херсонської та Запорізької областей не мають відповідного статусу в українському законодавстві

«Всі розуміють, що для чоловіків це одна дорога – до злочинної мобілізації, для решти населення, знов-таки, не дає ніяких бонусів. Тому фактично основний контингент – це люди, які не можуть отримати виплати, й окупанти пропонують подачки, соціальні виплати мізерні, й ось тому, задля їх отримання, є така «паспортизація», – вважає юрист.



Бабін зауважив, що окуповані частини Херсонської та Запорізької областей не мають відповідного статусу в українському законодавстві. Тому виникає питання доцільності правового забезпечення питань, пов’язаних з видачею російських паспортів.

«Якщо ми щось криміналізуємо чи встановлюємо механізм, він має діяти в якомусь загальному правовому полі і тут виникає загальне питання правового режиму. Я розумію, що є ситуація деокупації, ми бачимо заяви, ми віримо, що значна частина тих територій буде найближчим часом деокупована. Якщо це так, виникає питання важливості та доцільності такого правового забезпечення», – додав юрист.





Колишній заступник міністра юстиції України, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Києво-Могилянської академії Сергій Петухов вважає, що потрібно розрізняти випадки автоматичного набуття російського громадянства на окупованих територіях і випадки добровільного, свідомого отримання паспортів РФ.

«У випадку автоматичного набуття громадянства, як було в Криму, Україна не визнавала таке громадянство і вважала громадян нашими, попри наявність другого паспорта. По-друге, насправді треба розуміти, що в умовах окупованого Криму, наприклад, історія, яку ми знаємо довше, нормально жити без російського паспорта було практично неможливо. Тому що ними виконувався доступ до медичних послуг, освіти, працевлаштування і так далі і тому подібне», – підкреслив він.

На думку Петухова, зараз ініціатива щодо встановлення покарання за отримання російських паспортів виглядає «скоріше шкідливою, ніж корисною». За словами юриста, не варто поспішати запроваджувати за це кримінальну відповідальність.

Ініциатива створює негативний інформаційний привід, який будуть використовувати окупанти, щоб залякувати людей

«Вона створює негативний інформаційний привід, який будуть використовувати окупанти, щоб залякувати людей. З одного боку, змушуючи їх отримати ці паспорти. І ми не можемо контролювати і забезпечувати безпеку нашим людям. А з іншого боку, потім казати, що іншої дороги назад немає, тому що Україна вважає вас злочинцями», – пояснив Петухов.

Він наголосив, що кожний випадок отримання російського паспорта на окупованій території має розглядатися окремо. За його словами, «права людини ніколи не мають послаблювати загальну безпеку держави чи позбавляти її суверенітету».



Ексзаступник міністра юстиції України також зазначив, що українська влада має сприяти евакуації жителів окупованих територій».

«Ми не маємо зараз карати людей, залякувати. Ми передусім маємо повернути окуповану територію. Крім того, ми маємо сприяти у будь-який спосіб, який у нас є, щоб люди могли залишити зону, яка небезпечна для їхнього життя. Навіть якщо вона перебуває під контролем окупанта. Третім пріоритетом ми маємо розібратися з людьми, які могли співпрацювати з окупантами», – наголосив Петухов.