Новий указ Путіна щодо громадянства підтверджує загарбницький курс Кремля – МЗС

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує указ президента Росії щодо спрощеного порядку надання російського громадянства для всіх громадян України.

«Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права…Це, зокрема, підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації», – йдеться в заяві відомства.

У міністерстві наголошують, що паспортизація українських громадян є «юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України».

«Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії», – наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зволікання лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки в світі, додають в МЗС.

11 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для всіх громадян України.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.