Путін підписав указ про спрощену видачу російського громадянства всім українцям

Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для всіх громадян України. Указ опубліковано 11 липня.



Раніше він запровадив спрощений порядок для жителів українських територій, тимчасово окупованих російськими військами.



У новому формулюванні документ передбачає, що громадяни України, жителі ОРДЛО, а також особи без громадянства, які постійно проживають на Донбасі, на українській території, можуть звернутися із заявами про прийняття до громадянства Росії у спрощеному порядку.



Раніше проросійські джерела повідомляли, що на теренах Херсонської та Запорізької областей запрацювали пункти видачі російського громадянства. Скільки українських громадян звернулося за паспортами, не повідомлялося, на фотографіях, які публікуються у пропагандистських каналах, у чергах на подачу документів зазвичай стояло по кілька людей.



На тимчасово окупованих російськими військами районах було сформовано підконтрольні Росії адміністрації, керівники яких почали стверджувати, що Херсонська та Запорізька області мають бути прийняті до складу Росії. Повідомлялося про початок підготовки до регіональних референдумів, які не передбачені українським законодавством.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.