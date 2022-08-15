ЗСУ знешкодили російську розвідувальну групу біля Времівки – Генштаб

Російські війська продовжують спроби наступу на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 серпня.

«У напрямку населеного пункту Времівка (Донецька область – ред.) наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов», – йдеться в зведенні.

Російські війська намагалися вести наступ на Краматорському напрямку та активізували розвідку на Бахмутському. Вони вели наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, але не мали успіху й мусили відійти.

« На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли», – повідомляє командування.

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Ситуація на півночі суттєво не змінилася, російські війська вчергове обстріляли населені пункти Сумської області.

За зведенням, два російських носії крилатих ракет морського базування «Калібр» перебувають у готовності до застосування.

«Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію», – додають у Генштабі.

За даними Генштабу, напередодні російські війська здійснювали спроби штурму на кількох напрямках на Донеччині, які вдалося відбити українським силам; у напрямку Бахмута підрозділи загарбників мали «частковий успіх».